Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ФАС просит отменить сниженный тариф на порожний пробег инновационных вагонов

Экономика и бизнес Транспорт
12 сентября, 10:08 UTC+3
Вместо них ФАС хочет ввести другую скидку, которая составит 80% от совокупного экономического эффекта для ОАО "РЖД", если он будет доказан
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России просит отменить сниженный тариф на порожний пробег инновационных вагонов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Пониженный тариф на порожний пробег для ряда моделей вагонов с улучшенными характеристиками производства Тихвинского вагоностроительного завода (входит в Объединенную вагонную компанию Александра Несиса) ввела еще ФСТ в 2013 году. В результате для этих моделей порожний пробег стал на 23% дешевле, чем для типовых. Затем скидка была распространена и на Уралвагонзавод (УВЗ), хотя и в меньшем объеме (примерно 150 руб. на вагон в сутки против 250 руб.). Но в декабре 2014 года против ФСТ возбудила дело ФАС, возражая против избирательного характера скидок. В сентябре 2015 года дело было закрыто по формальным признакам, поскольку ответчик, влившись в ФАС, прекратил существование. Но ФАС в мотивировочной части этого решения ясно дала понять, что считает скидку противоречащей закону о конкуренции, отмечает "Ъ".

По мнению ФАС, формальное основание для пониженных тарифов - меньшее воздействие инновационных вагонов на путь, увеличенный межремонтный пробег и пониженный расход энергии. Но до сих пор ФАС не получила подтверждения этого, хотя ОАО "РЖД" приняло стандарт по инновационным вагонам, позволяющий за три месяца оценить параметры, на которые приходится 80% совокупного экономического эффекта для монополии, а Минтранс разработал и согласовал проект методики такой оценки. Поэтому ФАС подтверждает "дискриминационный характер инновационных скидок" и просит их отменить.

Вместо них ФАС хочет ввести другую скидку, которая составит 80% от совокупного экономического эффекта для ОАО "РЖД", если он будет доказан, согласно соответствующим новым стандартам или методике Минтранса, на десять лет. Ее ФАС предлагает применять по той же процедуре, что и скидки в рамках тарифного коридора (право ОАО "РЖД" вводить скидку до 12,8% или надбавку до 13,4% к фиксированному тарифу).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
5
Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%
10
Два вестибюля Московского метрополитена открыли после работ по интеграции с МЦК
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
4
В Москве пресечена деятельность этнической ОПГ, похищавшей людей
5
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
6
Источник: выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана в санируемом банке
7
Белые медведи взяли в осаду полярную метеостанцию на острове в Арктике
Темы дня
Реклама