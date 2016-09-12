СМИ: ФАС просит отменить сниженный тариф на порожний пробег инновационных вагонов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России просит отменить сниженный тариф на порожний пробег инновационных вагонов, сообщает газета "Коммерсантъ".

Пониженный тариф на порожний пробег для ряда моделей вагонов с улучшенными характеристиками производства Тихвинского вагоностроительного завода (входит в Объединенную вагонную компанию Александра Несиса) ввела еще ФСТ в 2013 году. В результате для этих моделей порожний пробег стал на 23% дешевле, чем для типовых. Затем скидка была распространена и на Уралвагонзавод (УВЗ), хотя и в меньшем объеме (примерно 150 руб. на вагон в сутки против 250 руб.). Но в декабре 2014 года против ФСТ возбудила дело ФАС, возражая против избирательного характера скидок. В сентябре 2015 года дело было закрыто по формальным признакам, поскольку ответчик, влившись в ФАС, прекратил существование. Но ФАС в мотивировочной части этого решения ясно дала понять, что считает скидку противоречащей закону о конкуренции, отмечает "Ъ".

По мнению ФАС, формальное основание для пониженных тарифов - меньшее воздействие инновационных вагонов на путь, увеличенный межремонтный пробег и пониженный расход энергии. Но до сих пор ФАС не получила подтверждения этого, хотя ОАО "РЖД" приняло стандарт по инновационным вагонам, позволяющий за три месяца оценить параметры, на которые приходится 80% совокупного экономического эффекта для монополии, а Минтранс разработал и согласовал проект методики такой оценки. Поэтому ФАС подтверждает "дискриминационный характер инновационных скидок" и просит их отменить.

Вместо них ФАС хочет ввести другую скидку, которая составит 80% от совокупного экономического эффекта для ОАО "РЖД", если он будет доказан, согласно соответствующим новым стандартам или методике Минтранса, на десять лет. Ее ФАС предлагает применять по той же процедуре, что и скидки в рамках тарифного коридора (право ОАО "РЖД" вводить скидку до 12,8% или надбавку до 13,4% к фиксированному тарифу).