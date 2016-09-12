Суд перенес на 4 октября заседание по банкротству "Компании Усть-Луга" по иску ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес с 27 сентября на 4 октября рассмотрение дела по иску банка ВТБ о банкротстве "Компании Усть-Луга", которая занимается развитием одноименного морского порта в Ленинградской области, из-за ее долга перед банком в 533 млн рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

"Рассмотрение заявления перенести на 4 октября 2016 года", - сказано в определении. Как следует из определения, перенос связан с ежегодным графиком отпусков судей.

Ранее сообщалось, что представитель "Компании Усть-Луга" в ходе судебного заседания заявила, что сейчас обсуждается вопрос о замене кредитора - банка ВТБ - на другой банк, который готов погасить требования по задолженности. По данным ряда местных СМИ, этим банком является банк "Санкт-Петербург". Принять участие в погашении задолженности также готово правительство Ленинградской области, поскольку оно является грантом обязательств компании перед банком. "Компания Усть-Луга" также заявляла, что за счет средств от продажи своих энергосетей и другого имущества компании ЛОЭСК на сумму 350 млн рублей готова самостоятельно погасить долг перед банком ВТБ.

В 2010 году "Компания Усть-Луга", которая занимается развитием одноименного порта в Ленинградской области, взяла в банке ВТБ кредит на 600 млн рублей под 9,5% годовых до ноября 2015 года под гарантии Ленобласти. В 2015 году банк судился с компанией по поводу возмещения долга, тогда стороны договорились, что заемщик вернет деньги до марта 2016 года. В марте банк подал иск в арбитражный суд Санкт- Петербурга и Ленинградской области о банкротстве "Компании Усть-Луга".

Позже арбитраж постановил привлечь правительство Ленобласти и региональный комитет по финансам в качестве третьих лиц к делу о признании ОАО "Компания Усть-Луга" банкротом по иску банка ВТБ. Банк направил в правительство региона требование возместить долг компании в размере 533 млн руб.