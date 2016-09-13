Тверской вагонзавод может получить заказ на изготовление рефвагонов для Сахалина

ТВЕРЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вера Пакина/. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) может получить заказ на изготовление для Сахалинской области вагонов-рефрижераторов для перевозки рыбной продукции, сообщил журналистам губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во время рабочей поездки на ТВЗ.

"Мы прорабатываем этот вопрос, для нас он очень важен. Сегодня встречались с президентом ОАО "РЖД" (Олегом Белозеровым) по вопросу перешивки (железнодорожных) путей. Должны завершить работы где-то в 2018-2019 годах, поэтому заказы на изготовление таких вагонов будут обсуждаться... Для рыбодобывающих компаний этот вопрос является актуальным, возможно, они будут размещать заказы под вагоны-рефрижераторы, чтобы иметь свой парк по поставкам сюда рыбопродукции", - сказал Кожемяко.

По словам исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игоря Рудени, ТВЗ планирует получить заказ от Сахалина на такие вагоны уже в следующем году. "После того, как будет завершена унификация путей Сахалина и "большой земли" дальневосточной, возникнет необходимость этими вагонами (рефрижераторными) поставлять продукцию и на Сахалин, и с Сахалина", - уточнил Руденя.

По данным пресс-службы РЖД, в настоящее время реализуется проект перешивки железнодорожной колеи 1067 мм, действующей на острове Сахалин, на общесетевой стандарт "РЖД" 1520 мм. Реконструкция магистрали ведется с 2003 года. К концу 2016 года будет перешито 620 км главных путей (77% от общей протяженности) и обновлено 63 искусственных сооружения. Таким образом, останется завершить работы по реконструкции 188 км главных путей, 140 км станционных путей и 70 мостов.

"Тверской вагоностроительный завод" (входит в состав компании "Трансмашхолдинг") специализируется на выпуске пассажирских вагонов локомотивной тяги различных типов. В последние годы предприятие освоило новые виды продукции: началось производство двухэтажных вагонов, багажно-почтовых вагонов и вагонов сопровождения спецсоставов, инновационных электропоездов ЭГ2Тв "Иволга". Также совместно с компанией "Транспортные системы" завод реализует проект по производству современных низкопольных трамваев и троллейбусов.