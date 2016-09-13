Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тверской вагонзавод может получить заказ на изготовление рефвагонов для Сахалина

Экономика и бизнес Транспорт
13 сентября, 10:22 UTC+3 ТВЕРЬ /Корр. ТАСС, Вера Пакина
В настоящее время реализуется проект перешивки железнодорожной колеи 1067 мм, действующей на острове Сахалин, на общесетевой стандарт "РЖД" 1520 мм
Материал из 1 страницы

ТВЕРЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вера Пакина/. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) может получить заказ на изготовление для Сахалинской области вагонов-рефрижераторов для перевозки рыбной продукции, сообщил журналистам губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко во время рабочей поездки на ТВЗ.

"Мы прорабатываем этот вопрос, для нас он очень важен. Сегодня встречались с президентом ОАО "РЖД" (Олегом Белозеровым) по вопросу перешивки (железнодорожных) путей. Должны завершить работы где-то в 2018-2019 годах, поэтому заказы на изготовление таких вагонов будут обсуждаться... Для рыбодобывающих компаний этот вопрос является актуальным, возможно, они будут размещать заказы под вагоны-рефрижераторы, чтобы иметь свой парк по поставкам сюда рыбопродукции", - сказал Кожемяко.

По словам исполняющего обязанности губернатора Тверской области Игоря Рудени, ТВЗ планирует получить заказ от Сахалина на такие вагоны уже в следующем году. "После того, как будет завершена унификация путей Сахалина и "большой земли" дальневосточной, возникнет необходимость этими вагонами (рефрижераторными) поставлять продукцию и на Сахалин, и с Сахалина", - уточнил Руденя.

По данным пресс-службы РЖД, в настоящее время реализуется проект перешивки железнодорожной колеи 1067 мм, действующей на острове Сахалин, на общесетевой стандарт "РЖД" 1520 мм. Реконструкция магистрали ведется с 2003 года. К концу 2016 года будет перешито 620 км главных путей (77% от общей протяженности) и обновлено 63 искусственных сооружения. Таким образом, останется завершить работы по реконструкции 188 км главных путей, 140 км станционных путей и 70 мостов.

"Тверской вагоностроительный завод" (входит в состав компании "Трансмашхолдинг") специализируется на выпуске пассажирских вагонов локомотивной тяги различных типов. В последние годы предприятие освоило новые виды продукции: началось производство двухэтажных вагонов, багажно-почтовых вагонов и вагонов сопровождения спецсоставов, инновационных электропоездов ЭГ2Тв "Иволга". Также совместно с компанией "Транспортные системы" завод реализует проект по производству современных низкопольных трамваев и троллейбусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
5
Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%
10
Два вестибюля Московского метрополитена открыли после работ по интеграции с МЦК
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама