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Российский экспортный центр планирует создать 2-3 транспортно-логистических узла в РФ

Экономика и бизнес Транспорт
13 сентября, 10:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
РЭЦ и Alibaba Group 5 сентября открыли российскую торговую площадку на базе Tmall Global
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует совместно с Китаем создать в России 2-3 транспортно-логистических узла для обеспечения взаимных поставок. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава РЭЦ Петр Фрадков.

"Малые и средние предприятия по отдельности не могут обеспечить загрузку товарного поезда, поэтому предполагается создать 2-3 транспортно-логистических узла, которые станут центрами консолидации мелких партий разрозненных экспортеров продовольствия. Вероятно, инициативу поддержит и китайская сторона, заинтересованная в обратной загрузке следующих в Россию поездов", - сказал он.

РЭЦ и Alibaba Group 5 сентября открыли российскую торговую площадку на базе Tmall Global (китайский продавец, предлагающий товары различных поставщиков, входит в Alibaba Group). Сейчас на сайте представлены овсяные хлопья, шоколад и печенье "Аленка", детские соки "Фрутоняня", подсолнечное масло, детские предметы гигиены марки "Ушастый нянь" и ряд других товаров.

Теперь после запуска торговой площадки одной из ключевых задач является сокращение издержек при транспортировке и времени доставки."Сейчас продовольствие доставляется в Китай морским путем, при этом срок годности многих товаров истекает ко времени прибытия. Железнодорожная доставка быстрее, но намного дороже", - сказал Фрадков.

По его словам, необходимо интегрировать российских операторов в логистическую экосистему зарубежных торговых площадок, а также развивать систему каналов экспресс- доставки. "Это когда товар конечному китайскому потребителю доставляется не со спецсклада в КНР, куда он предварительно завезен, а о со склада производителя. Здесь есть ограничения по стоимости такой доставки", - резюмировал он.

Российский экспортный центр является структурой госкорпорации "Внешэкономбанк", которая с 2015 года развивает государственную поддержку экспорта. В его состав в декабре вошла "дочка" ВЭБ - агентство "Эксар", которое с 2011 года является единственным государственным институтом, занимающимся страхованием экспорта. Первые договоренности о запуске российского павильона возникли на площадке Петербургского международного экономического форума в июне 2016 года. Тогда Фрадков провел встречу с Джеком Ма - основателем Alibaba. Фактически запуск пилотного режима российского павильона планировался на сентябрь.

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