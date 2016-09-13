Строители завершили создание вспомогательной инфраструктуры Крымского моста

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Строители Крымского моста через Керченский пролив, который соединит Крымский полуостров с материковой частью России, завершили создание вспомогательной инфраструктуры, сообщает инфоцентр "Крымский мост" во вторник.
"Готовы три рабочих моста, технологические, складские и промышленные площадки, временные причалы, введены в эксплуатацию городки строителей, построено 30 км временных дорог", - говорится в сообщении.
Первыми с весны 2015 года были построены объекты на Таманском берегу: бетонные заводы, промышленные и складские площадки, городок строителей на 3,5 тысячи человек (22 модульных здания), технологические дороги, рабочий мост, связавший Тузлинскую косу и остров Тузла. Этим летом строители завершили создание временной инфраструктуры в акватории и на Керченском берегу. Керченская вспомогательная производственная база, по сообщению инфоцентра, представляет собой две бетонные установки, арматурный цех, сборочно-сварочные стенды, слесарные мастерские, складские площадки.
На Керченском берегу собраны модульные здания для работы инженерно-технического персонала. Строители, работающие вахтовым методом, размещаются в жилом городке вместимостью до 1500 человек. Он включает 5 трехэтажных общежитий, собранных из блок-контейнеров, столовую и банно- прачечный комплекс.
Строительство моста через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. За это время проект объединил более трех тысяч строителей из разных регионов России. Погружено уже около 2400 свай разного типа, готово 116 опор, в работе - более 130 опор. Ведется монтаж пролетных строений автодорожной и железнодорожной частей моста. Для организации работ на объект доставлено более 6 млн тонн различных грузов.
Мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года.