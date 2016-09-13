IHC и ОСК договорились о строительстве дноуглубительной техники в России

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и IHC Holland B.V. (Нидерланды) подписали соглашение, в рамках реализации которого IHC будет инвестировать в изготовление комплектующих для дноуглубительной техники на территории астраханской ОЭЗ "Лотос", сообщает пресс-служба российской корпорации.

После нескольких этапов переговоров на полях 27-й международной выставки судостроения, машинного оборудования и морских технологий SMM-2016 сторонам удалось договориться о формировании конкретного перечня оборудования, которое необходимо разместить на территории особой экономической зоны "Лотос".

Стороны договорились, что доля России в производстве будет постепенно увеличиваться в период сотрудничества. IHC готова инвестировать, но для этого необходимо надежное экономическое обоснование.

В ближайшее время IHC посетит РФ для оценки возможности строительства верфей, а также возможности аутсорсинга при производстве комплектующих в Астраханской области и (или) возможности производства комплектующих на территории ОЭЗ "Лотос". После посещения Астраханской области, для обсуждения дальнейших шагов, будет организовано совещание с участием представителей Минпромторга России, Минтранса России, ОСК, IHC, ОЭЗ "ЛОТОС", а также правительства Астраханской области.

Ранее IHC Mervede и ПАО "ОЭЗ "Лотос" на международной выставке "Europort - 2015" в Роттердаме (Нидерланды) подписали предварительное соглашение о намерениях по реализации проекта по строительству дноуглубительных судов и локализации производства оборудования для дноуглубительной техники на площадке особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области.

АО "Судостроительный завод "Лотос" входит в "Объединенную судостроительную корпорацию". В конце декабря прошлого года "Лотос" получил статус резидента астраханской особой экономической зоны промышленно- производственного типа. Завод создан для строительства судов класса река-море, а также строительства комплектов блок-модулей верхних строений стационарных платформ, предназначенных для разведки и добычи нефти и газа на континентальных шельфах морей и океанов. Мощности завода позволяют производить до 20 тыс. тонн готовой продукции в год.

"Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания России. В ее состав входит более 60 верфей, конструкторских бюро и судоремонтных заводов страны.