Пассажиропоток на сети ОЖД в январе-августе вырос на 5,7%, до 97,4 млн человек

Гендиректор "Санрайз тур" приговорен к трем годам колонии за неуплату 650 млн руб. налоговПроисшествия 13 сентября, 15:48
Путин: необходимо поддерживать молодых людей, впервые становящихся родителямиЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:37
Инкубатор "Швабе" спас жизнь детенышу пумы из Екатеринбургского зоопаркаНовости партнеров 13 сентября, 15:33
Соцблок правительства готовит предложения по индексации маткапитала в 2017 годуОбщество 13 сентября, 15:23
Новосибирские кандидаты от Партии роста в знак протеста снялись с выборов в ГДПолитика 13 сентября, 15:15
РЖД в 2016 г. оптимизируют расходы на БАМ и Транссиб еще на 5 млрд руб.Экономика и бизнес 13 сентября, 15:12
Путин поручил Топилину выровнять зарплаты педагогов в регионах страныЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:12
IT и нанотехнологии станут направлениями нового технопарка на УралеНовости Урала 13 сентября, 15:11
Многодетные семьи в Москве смогут обращаться за семи видами соцвыплат в электронном видеМосква 13 сентября, 15:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") по итогам восьми месяцев 2016 года увеличила объем пассажирских перевозок на 5,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 97,4 млн человек, сообщила пресс-служба магистрали.
Из них в пригородном сообщении было отправлено более 85,2 млн (+5,5%) человек, в дальнем следовании - более 12,1 млн (+6,7%). Пассажирооборот за восемь месяцев составил более 12,7 млрд пасс-км (+7,7%).
В августе 2016 года на ОЖД отправлено порядка 14,2 млн пассажиров (+3,5% к августу 2015 года). Из них в пригородном сообщении отправлено порядка 12,2 млн пассажиров (+2,7%), в дальнем следовании - более двух млн (+8,7%). Пассажирооборот в августе текущего года составил более 2,2 млрд пасс-км (+7,1%).