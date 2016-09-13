Пассажиропоток на сети ОЖД в январе-августе вырос на 5,7%, до 97,4 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") по итогам восьми месяцев 2016 года увеличила объем пассажирских перевозок на 5,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 97,4 млн человек, сообщила пресс-служба магистрали.

Из них в пригородном сообщении было отправлено более 85,2 млн (+5,5%) человек, в дальнем следовании - более 12,1 млн (+6,7%). Пассажирооборот за восемь месяцев составил более 12,7 млрд пасс-км (+7,7%).

В августе 2016 года на ОЖД отправлено порядка 14,2 млн пассажиров (+3,5% к августу 2015 года). Из них в пригородном сообщении отправлено порядка 12,2 млн пассажиров (+2,7%), в дальнем следовании - более двух млн (+8,7%). Пассажирооборот в августе текущего года составил более 2,2 млрд пасс-км (+7,1%).