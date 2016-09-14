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Глобальная мощность судостроительной отрасли сократится на треть

Экономика и бизнес Транспорт
14 сентября, 10:59 UTC+3
Сокращение мощности будет благоприятным явлением для отрасли, так как позволит уменьшить риски избытка предложения на рынке, считают аналитики крупнейшего в мире флота средних нефтяных танкеров
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ОТТАВА, 14 сентября. /ТАСС/. Канадский оператор крупнейшего в мире флота средних нефтяных танкеров Teekay Shipping Corp. в своем сентябрьском выпуске отчета "Tanker Insight" прогнозирует сокращение мощности глобальной судостроительной отрасли на 20-30% в течение следующих пяти лет.

Глобальная мощность, согласно прогнозу Teekay, сократится в результате закрытия некоторых верфей (прежде всего, небольших), сокращением мощности крупных верфей и за счет консолидации отрасли.

Аналитики Teekay отмечают, что сокращение мощности будет благоприятным явлением для отрасли, так как позволит уменьшить риски избытка предложения на рынке.

Согласно отчету, за первые восемь месяцев текущего года объем заказов на постройку новых судов составил всего 7,2 млн компенсированных брутто-тонн (КБТ - единица измерения, позволяющая оценить объем производства верфей с учетом разницы трудозатрат на строительство разных типов судов равного тоннажа). Это минимальный показатель с начала 1990-х годов.

По оценкам Teekay, ключевые верфи обеспечены заказами на 2018 год лишь на 60% от своей мощности, на 2019 год - всего на 25%.

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