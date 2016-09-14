"Согаз" застраховал имущество аэропорта Шереметьево на 78 млрд рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Компания "Согаз" застраховала имущество международного аэропорта Шереметьево. Общая страховая сумма превышает 78 млрд рублей, говорится в сообщении аэропорта.

Имущество аэропорта "обеспечено страховой защитой от утраты, гибели, повреждения в результате любого непредвиденного события, включая теракт и диверсию", отмечается в сообщении. В перечень застрахованных объектов входят здания, сооружения, оборудование, имущество в монтаже и проходящее пуско-наладочные работы, запасы, хранящиеся на складах и прочее имущество.

"Выбор страховой компании для заключения договора страхования имущества проводился по итогам конкурсных процедур, что гарантирует высокий уровень надежности поставщика услуг", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "Согаз" в течение нескольких лет выступает страховщиком аэропорта Шереметьево.

Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок. Маршрутная сеть Шереметьево составляет более 200 направлений. В 2015 году Шереметьево обслужил 31,6 млн пассажиров.

Страховая группа "Согаз" объединяет страховые компании АО "Согаз", СК "Транснефть", АО "ЖАСО", АО СК "Согаз-мед", ООО СК "Согаз-жизнь", ООО "Сот-транс", Sovag (Германия), "Sogaz a.d.o. Novi Sad" (Сербия), Международный медицинский центр "Согаз", сервисную медицинскую компанию ООО "Согаз-Медсервис". Региональная сеть группы включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России.