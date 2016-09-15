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СМИ: ФАС еще раз вернется к вопросу о тарифах на перевалку грузов в портах

Экономика и бизнес Транспорт
15 сентября, 10:20 UTC+3
В совещании на следующей неделе примут участие и грузоотправители, и стивидоры, для которых это будет "последнее предупреждение", пишет газета "Коммерсантъ"
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет на следующей неделе совещание по тарифам на перевалку и разгрузку грузов в морских портах, сообщает газета "Коммерсантъ".

ФАС вернется к этому вопросу еще раз 19 сентября. Как пишет "Ъ", ссылаясь на источник близкий к ведомству, в совещании примут участие и грузоотправители, и стивидоры, для которых это будет "последнее предупреждение".

Тарифы в морских портах до 2013 года регулировала ФСТ, устанавливавшая их в валюте. Затем произошла либерализация. В октябре 2015 года на президентской комиссии по ТЭКу было озвучено требование прекратить внутренние валютные расчеты в портах, однако позже из протокола слово "внутренние" исчезло. Основываясь на поручении правительства, ФАС позже запросила у компаний документы и выявила, что цены на услуги в портах возросли в среднем в 2,5 раза. Отдельные позиции увеличили свою стоимость более чем в 10 раз, а большинство ставок устанавливалось в валюте.

По итогам проверки, ФАС возбудила дела против девяти стивидоров по подозрению в установлении монопольно высоких цен на перевалку. Вскоре служба обнародовала проект методики расчета тарифов. Предлагалось отменить либерализацию и регулировать предельную доходность стивидорного бизнеса.

Большая часть членов совета потребителей ФГУП "Росморпорт" была против отмены либерализации. В августе ФАС опубликовала проект, предлагавший внести перевалку в список услуг естественных монополий, что позволяло вернуть тарифы. Против такой идеи были: Ассоциация морских портов России, Росморречфлот, большинство стивидоров. Кроме прочего, Минтранс высказался против, посчитав, что возврат тарифов "приведет к снижению выручки стивидоров, сложностям с обслуживанием и получением кредитов, остановке инвестпроектов по развитию портов". Минкомэкономики посчитало, что возврат регулирования сократит налоговые поступления, а также не приведет к снижению платы грузоотправителей и развитию конкуренции.

Однако "Опора России" ФАС поддержала. "При отказе от регулирования крупные стивидоры могут поднимать ставки, увеличив тарифную составляющую настолько, что в итоге напрямую будут определять выгодность экспорта того или иного товара", пишет "Ъ" со ссылкой на мнение главы комитета по транспорту организации "Опора России" Глеба Киндера. В организации считают, что это "может привести к зависимости ряда отраслей от крупных стивидоров". Также, эксперты "Опоры России" призывают к анализу рынка "для эффективности тарифного регулирования и применении его исключительно при отсутствии конкуренции", пишет газета. Организация также настаивает на переводе тарифов в рубли.

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