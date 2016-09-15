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Пассажиропоток аэропортов Кубани вырос с начала года на 14%

Экономика и бизнес Транспорт
15 сентября, 13:24 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 15, сентября. /ТАСС
Наилучшую динамику все это время демонстрирует аэропорт Сочи
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© Артур Лебедев/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 15 сентября. /ТАСС/. Четыре аэропорта Краснодарского края за 8 месяцев 2016 года обслужили 6,9 млн человек, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе управляющей аэропортами региона компании "Базэл Аэро".

"Пассажиропоток в аэропортах "Базэл Аэро" (Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик) в январе-августе 2016 года составил 6 963 954 человека. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2015 года, когда аэропорты обслужили 6 083 811 пассажиров. При этом, на внутренних направлениях авиакомпании перевезли через аэропорты Краснодарского края 6 625 178 пассажиров (прирост 20% в сравнении с восьмью месяцами 2015 года), на международных - 338 776 пассажиров (на 40% меньше, чем в январе-августе прошлого года)", - говорится в сообщении.

Наилучшую динамику все это время демонстрирует аэропорт Сочи, через который с начала года прошли 3,7 млн человек (на 32% больше прошлогодних показателей). Краснодарский аэропорт принял 1,9 млн человек (на 6% меньше, чем в 2015 году), воздушные ворота Анапы обслужили чуть более миллиона человек (на 19% больше уровня прошлого года), а гавань Геленджика встретила около 205 тыс. человек (на 3% меньше данных того же периода 2015 года).

"Базэл Аэро" управляет аэропортовыми активами "Базового Элемента". С июня 2012 года - совместное предприятие "Базового Элемента", Сбербанка России и Changi Airports International (стопроцентное дочернее предприятие Changi Airport Group).

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