Грузооборот НМТП за 8 месяцев вырос на 6,3%, до 98,4 млн тонн

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Консолидированный грузооборот Новороссийского морского торгового порта (группа НМТП) в январе-августе 2016 года составил 98,4 млн тонн, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении группы.

Грузооборот наливных грузов за отчетный период вырос на 6,5% - до 76,7 млн тонн, в том числе сырой нефти перевалено 54,4 млн тонн (+8,9%), нефтепродуктов - 21,7 млн тонн (+1,2%).

Объем перевалки навалочных грузов за отчетный период увеличился на 1%, до 7,7 млн тонн, в том числе зерна было перевалено 3,5 млн тонн (падение на 10,7%), химических грузов - 646 тыс. тонн (-15,2%), сахара - 522 тыс. тонн (-22,9%), железорудного сырья - 1,9 млн тонн (+44,2%), угля - 1,1 млн тонн (+18,6%).

Объем перевалки генеральных грузов в отчетном периоде вырос на 9,9%, до 10,3 млн тонн. Перевалка черных металлов и чугуна увеличилась на 13,2%, до 8,97 млн тонн. Объемы перевалки лесных грузов снизились на 18,2%, до 355 тыс. тонн. Перевалка цветных металлов сократилась на 6,7%, до 741 тыс. тонн.

Перевалка контейнерных грузов в январе-августе выросла на 1,2%, до 323 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП". Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть-Сервис" (10,5%). Остальные акции - free float и у миноритариев.