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Туркменистан открыл международный аэропорт Ашхабада стоимостью $2,3 млрд

Экономика и бизнес Транспорт
19 сентября, 16:57 UTC+3
Пропускная способность двух пассажирских терминалов составляет 17 млн человек в год
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АШХАБАД, 19 сентября. /ТАСС/. В Туркменистане 17 сентября состоялись торжества по случаю презентации нового международного аэропорта туркменской столицы, сообщается на сайте правительства республики.

В заявлении отмечается, что строительство аэропорта - это "еще один важный шаг на пути воплощения в жизнь грандиозного замысла лидера нации по превращению Туркменистана в крупнейший транспортно-логистический центр континента, ключевое звено, связующее Европу и Азию".

Выгодное расположение Туркменистана на ключевом перекрестке путей Евразийского континента открывает большие перспективы для эффективного задействования его транспортного потенциала в обеспечении глобального развития.

Выступая на церемонии, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов заявил: "Cегодня имеются все возможности, чтобы превратить нашу страну в трансконтинентальный мост, обеспечивающий экономическое партнерство Европы, Азиатско- Тихоокеанского региона и Южной Азии. Туркменистан расширяет национальную инфраструктуру, связующую маршруты и узлы в направлениях «Восток-Запад» и «Север-Юг», последовательно интегрируя в мировую транспортную систему".

В этом контексте он также отметил такие проекты, как участие страны в проекте строительства железных дорог Казахстан-Туркменистан-Иран и Туркменистан-Афганистан-Таджикистан, строительство Туркменбашинского международного морского порта на берегу Каспия.

Комплекс, являющийся крупнейшим в Центральной Азии, занимает площадь почти в 1,2 тыс. га и включает в себя два пассажирских терминала, грузовой терминал, комплекс ангаров технического обслуживания воздушных судов, учебный и медицинский центры, множество других объектов.

Пропускная способность двух пассажирских терминалов составляет 17 млн человек в год или около двух тыс. пассажиров в час. Через грузовой терминал будет проходить 200 тыс. тонн грузов.

По данным Reuters стоимость строительства аэропорта составила $2,3 млрд. Проект был реализован в рамках стратегии превращения Туркменистана в крупный транспортный хаб, с целью заместить сократившиеся доходы бюджета в результате прекращения импорта газа в Россию и падения мировых цен.

Также Reuters отмечает, что Туркменистан имеет строгую визовую политику и принимает всего около 100 тыс. туристов в год. Однако в 2017 году количество туристов должно резко возрасти, так как страна будет принимать 5-е Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

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