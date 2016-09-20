Fesco и "Русагро" откроют во Владивостоке площадку для перевалки сельхозпродукции в АТР

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ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Транспортная группа Fesco и группа компаний "Русагро" подписали соглашение о намерениях, в рамках которого планируют внедрить во Владивостокском морском торговом порту (ВМТП, входит в Fesco) современные технологии перевалки экспортной сельскохозяйственной продукции для поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского регион, сообщила пресс-служба Fesco во вторник.
"Соглашение призвано оптимизировать логистику поставок продукции "Русагро" в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за счет перехода на новый технологический уровень и использования специализированных контейнеров. Развитие современной инфраструктуры обслуживания грузов позволит укрепить конкурентоспособность продукции на внешних рынках, а также существенно увеличить объем экспорта через Дальний Восток, при этом не потребует значительных инвестиций", - говорится в сообщении.
Планируется, что реализация проекта специализированной площадки в ВМТП начнется в 2017 году. Сумма инвестиций и объемы продукции не уточняются.
В 2015 году "Русагро" и ВМТП заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству с целью развития экспортной перевалки зерна через Владивосток, позже подписали контракт на перевалку. Тестовые отправки через ВМТП начались в январе 2016 года.