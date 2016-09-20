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Hapag-Lloyd покупает 5,75 тыс. рефрижераторных контейнеров

Экономика и бизнес Транспорт
20 сентября, 15:34 UTC+3
Помимо доставки фруктов и овощей, рефрижераторные контейнеры используются для транспортировки дорогостоящих товаров, например, продукции фармацевтической отрасли
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ГАМБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Немецкая Hapag-Lloyd объявила о размещении заказа на поставку 5,75 тыс. новых рефрижераторных контейнеров.

В заявлении отмечается, что компания инвестирует в растущие сегменты рынка - в данном случае экспорт фруктов и овощей из Латинской Америки.

Заказ включает в себя пять тыс. 40-футовых контейнеров и 750 20-футовых. Одна тысяча новых контейнеров будет оснащена технологией "контроля атмосферы", которая позволяет обеспечить условия для более длительного хранения и перевозки фруктов и овощей.

Hapag-Lloyd отмечает, что помимо доставки фруктов и овощей, рефрижераторные контейнеры используются для транспортировки дорогостоящих товаров, например, продукции фармацевтической отрасли.

Поставки новых рефрижераторных контейнеров начнутся уже в следующем месяце.

Год назад Hapag-Lloyd заказал шесть тыс. рефрижераторов в рамках стратегии развития бизнеса на латиноамериканском рынке.

С конца текущего года на сервисах из Южной Америки в Европу заработают пять новых контейнеровозов-10-тысячников Hapag-Lloyd. Каждое из судов будет иметь розетки для перевозки более 2,1 тыс. рефконтейнеров.

Напомним, что Hapag-Lloyd получил убыток 142,1 млн евро по итогам первого полугодия, по сравнению с прибылью 157,2 млн евро за тот же период прошлого года

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