Siemens: консорциум ФРГ пока обсуждает сумму инвестиций в ВСМ Москва - Казань

БЕРЛИН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Консорциум "Немецкая инициатива" (входят Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и другие компании) в настоящее время обсуждает с ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) конкретную сумму инвестиций в проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань. Об этом сообщил в среду ТАСС президент Siemens в России Дитрих Меллер в ходе международной конференции "Железнодорожное машиностроение: партнерство производителей".

"Финансирование этого проекта состоит из разных частей. Тут и кредитная линия на базе концессионной модели, и взнос собственного капитала", - сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли консорциум готовность инвестировать в ВСМ 2 млрд евро. "Понятно, что сами кредитные линии существенно превышают 2 млрд. Немецкие компании готовы внести свой собственный капитал, - отметил Меллер. - Конкретные цифры мы сейчас обсуждаем с РЖД. О них пока говорить нельзя, но на столе лежит конкретное предложение о финансировании, которое содержит очень выгодные условия".

"Мы рассматриваем этот национальный проект (ВСМ) не только как строительство новой высокоскоростной магистрали, но, прежде всего, как драйвер инновационного развития целой отрасли в России", - подчеркнул Меллер.

Отвечая на вопрос, ведет ли "Немецкая инициатива" предметные переговоры с РЖД и по кооперации с китайской стороной по ВСМ, он отметил: "Мы только сказали, что готовы работать на принципе трехстороннего сотрудничества".

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что германский консорциум выразил готовность войти в состав концессионеров проекта ВСМ и предоставить более 2 млрд евро для финансирования второго участка строительства - от Нижнего Новгорода до Казани. Общая протяженность ВСМ "Москва - Казань" составляет 770 км, а стоимость проекта оценивается в 1,2 трлн руб.