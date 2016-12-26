СМИ: "Первая тяжеловесная компания" рассматривает расширение парка инновационных вагонов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Первая тяжеловесная компания" (ПТК), входящая в группу "Промышленные инвесторы", рассматривает дальнейшее расширение парка железнодорожных вагонов нового поколения, сообщил руководитель инвестиционного холдинга Сергей Генералов в интервью газете "Ведомости".

"В будущем году мы планируем приобретать дополнительный парк. Потенциально мы готовы рассматривать удвоение существующего парка при наличии соответствующих экономических условий на рынке и доступа к приемлемому по условиям финансированию", - отметил Генералов.

Однако конкретные сроки и объемы еще не определены.

По его словам, при сегодняшнем спросе от грузоотправителей и условиях на рынке компания видит, что уже можно покупать, но планирует прежде оценить действия конкурентов по закупке вагонов для того, чтобы не создавать условий для профицита парка на рынке.

"Несмотря на желания вагоностроителей, мы будем консервативно подходить к покупке нового парка, ориентируясь в первую очередь на доходность от вагона, а не на количество вагонов. Нет цели стать лидером рынка по количеству вагонов. Может быть только задача стать лидером по доходности на вагон", - отметил Сергей Генералов.

Как ТАСС сообщал ранее, в конце ноября 2016 года. ПТК приобрела у "Объединенной вагонной компании" 100% акций железнодорожного оператора "Восток1520". В состав управляющей компании ПТК также входит лизинговая компания "Нитрохимпром". Таким образом, ПТК стала собственником и оператором железнодорожных грузовых вагонов нового поколения с парком более 23 тыс. единиц.