СМИ: Владислав Филев ушел с должности гендиректора S7 Group

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Владислав Филев покинул пост генерального директора ЗАО "Группа компаний С7", сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники издания, Филев намерен сосредоточиться на стратегическом развитии авиационного и околоавиационных бизнесов группы, в том числе космического проекта. Недавно группа объявила о покупке морского космодрома Sea Launch.

17 октября 2016 г. гендиректором "Группы компаний С7" назначен Антон Еремин, подтвердила представитель компании Ирина Колесникова. Топ-менеджер более 10 лет был заместителем Филева. Решение о кадровых перестановках было принято еще в начале года, с тех пор постепенно передавались полномочия гендиректора, добавляет Колесникова. В 2016 г. Владислав Филев избран председателем совета директоров дочерних обществ S7 Group, в том числе авиакомпаний, учебного центра S7 Training, "S7 сервиса", S7 Cargo и др. и теперь значительную часть времени посвящает этой работе, продолжает Колесникова.

Первым заместителем гендиректора вместо Еремина, по данным "Ведомостей", стала дочь Филевых Татьяна. Ранее она была заместителем гендиректора по маркетингу.

ЗАО "Группа компаний С7" владеет авиакомпаниями "Сибирь и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines) и занимается продажами билетов, маркетингом, работой с аэропортами, банками, лизинговыми компаниями, развитием информационных технологий - авиакомпании только перевозят пассажиров. Филев с супругой Натальей - единственные владельцы группы. В 2015 г. "Сибирь", "Глобус" и ЗАО "Группа компаний С7" получили суммарно 102 млрд руб. выручки и 1,9 млрд руб. чистой прибыли, консолидированную отчетность группа не раскрывает.