Петербург в январе объявят конкурс на проектирование Восточного скоростного диаметра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 декабря. /ТАСС/. Конкурс на проектирование новой платной трассы Восточного скоростного диаметра (ВСД) в Петербурге объявят в январе 2017 года. Первые автомобили смогут проехать по ней не раньше чем через 5 лет, рассказал губернатор города Георгий Полтавченко в интервью информационным агентствам.

"На первый квартал 2017 года мы заложили порядка 60 млн рублей на проектирование планировки трассы. В январе объявим конкурс на разработку проекта планировки трассы. Финансово-экономическая модель будет определена не раньше конца 2017 года", - сказал Полтавченко.

По его словам, "реальный срок начала строительных работ после проектирования трассы - не раньше, чем через 1,5-2 года". "Если мы сумеем быстро договориться с инвесторами, если финансовая модель всех устроит и через два года мы начнем строительные работы, то еще минимум три года. То есть, самое раннее - через пять лет на эту трассу выйдут первые автомобили", - добавил губернатор.

Планируется, что трасса будет построена по аналогии с Западным скоростным диаметром (ЗСД), то есть с привлечением частного капитала, однако, по словам Полтавченко, город надеется также привлечь к участию и федеральный бюджет.

Губернатор отметил, что власти уже ведут переговоры с несколькими потенциальными инвесторами. "Они предлагают свои услугу в плане той модели, по которой реализовывался ЗСД, сумма называется инвесторами в 150-160 млрд рублей. Мы, честно говоря, считали меньше, но это были самые предварительные оценки. Когда станут известны конкретные параметры трассы, начнутся конкретные переговоры, появится финансовая модель, только тогда можно будет говорить о реальной сумме", - добавил он.

Восточный скоростной диаметр

Восточный скоростной диаметр - новый проект скоростной трассы в Санкт-Петербурге, который должен решить многие транспортные проблемы нескольких районов города. Основное назначение ВСД - обход центральных районов Санкт-Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. По словам губернатора города, ВСД вместе с ЗСД станет основой каркаса непрерывных городских дорог. Трасса начнется от ЗСД в районе Благодатной улицы, пересечет Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и подключится к КАД в районе деревни Кудрово.

Как писали СМИ, линейный проект только разрабатывается и будет согласован к концу 2016 года. Среди возможных инвесторов - российский банк ВТБ и иностранные компании из Китая, Венгрии, Германии, Италии и Швейцарии.