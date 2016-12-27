СМИ: "Рэйлтрансхолдинг" и "Трансфин-М" объединяют парки крытых вагонов

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. "Рэйлтрансхолдинг" (РТХ) Сергея Шпака и лизинговая компания "Трансфин- М" (подконтролен НПФ "Благосостояние") заключили соглашение о совместном управлении парком через СП "АМ-Транс", сообщает газета "Коммерсант]" со ссылкой на документы.
К СП перейдет оперирование 7,8 тыс. крытых вагонов, из которых 2 тыс. находятся в аренде (крупнейший арендатор - "Первая грузовая компания" Владимира Лисина).
Парк в управлении "АМ-Транс" сначала состоял из 1,5 тыс. нефтебензиновых цистерн и 500 цистерн для сжиженных углеводородных газов, позже компания стала докупать крытые вагоны. В РТХ "Ъ" сообщили, что пока не готовы давать комментарии по целевому объему и структуре парка в распоряжении СП, подробности должны появиться весной 2017 года, когда будет выработана стратегия его развития. В "Трансфин-М" вопрос не комментируют.
По оценкам экспертов, сейчас у РТХ около 5,6 тыс. крытых вагонов, у "Трансфин-М" на конец первого полугодия - примерно 3,7 тыс., но часть этих вагонов может уже принадлежать им совместно в рамках СП.
Согласно публикации, ранее ключевым финансовым партнером РТХ был "ВЭБ-лизинг" (ВЭБЛ). Однако в сентябре этого года ВЭБЛ забрал из лизинга у РТХ и передал "Федеральной грузовой компании" (дочерняя компания РЖД) 16 тыс. вагонов, в том числе 2,7 тыс. крытых. Сейчас споры между ВЭБЛ и РТХ рассматриваются в суде.
СП "АМ-Транс" учреждено в 2013 году "Трансфин-М" и Армавирским заводом тяжелого машиностроения (АЗТМ), пишет газета со ссылкой на источники. РТХ купил АЗТМ в 2015 году у банка "Россия" (основной акционер - Юрий Ковальчук), к которому он отошел за долги украинского "Азовмаша". Это не единственное операторское СП "Трансфин-М": у компании на конец 2015 года действовали пять паритетных СП - операторов подвижного состава, совокупный парк которых составлял 22,75 тыс. вагонов.