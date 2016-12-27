Fesco приобрела контейнеровоз ледового класса

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco приобрела контейнеровоз дедвейтом 5,2 тыс. тонн, увеличив флот до 20 судов. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что судно "Феско Нагаево" будет работать под российским флагом, портом приписки станет Владивосток.

Полная вместимость судна составляет 508 TEU, в том числе предусмотрена возможность перевозки до 52 рефрижераторных контейнеров. Ледовый класс соответствует стандартам, необходимым для работы в Дальневосточном регионе.

Контейнеровоз "Феско Нагаево" будет эксплуатироваться на собственных каботажных сервисах группы Fesco. Постановка на линию "Феско Корсаков Директ Лайн" (ФКДЛ) запланирована на начало января 2017 года.

Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Большая часть операций компании сосредоточена на Дальнем Востоке России.

Группе принадлежит ПАО "Владивостокский морской торговый порт", 50% акций ЗАО "Русская Тройка" и 24,1% акций ПАО "Трансконтейнер". Основной акционер головной компании группы - ПАО "ДВМП" - группа "Сумма" Зиявудина Магомедова (32,5% акций). GHP Group принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции компании торгуются на Московской бирже.