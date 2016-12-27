Горьковская желдорога завершит год с ростом объемов погрузки впервые за пять лет

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Селиванов/. Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО "РЖД") впервые за пять лет завершает текущий год с ростом объемов погрузки. Положительный результат был достигнут благодаря привлечению грузов, перевозимых ранее другими видами транспорта, сообщил начальник ГЖД Анатолий Лесун в ходе пресс-конференции во вторник.
"Несмотря на все трудности, есть что возить, а это говорит о том, что экономика работает. По погрузке мы перевыполнили годовой план, который предполагал рост 1,5-2%, сегодня мы прогнозируем завершить год с приростом 2,8-3%. Это для дороги успех, ибо в последние годы наблюдалось падение объемов погрузки по всему региону, и вот, впервые за последние 4-5 лет, мы завершаем работу с приростом погрузки к отчету прошлого года", - сказал Лесун.
В пресс-службе компании уточнили, что в абсолютных цифрах объемы перевозки грузов на ГЖД по итогам года составят 32 млн тонн.
По словам Лесуна, основанная причина прироста погрузки - привлечение грузов, ранее перевозимых другими видами транспорта. "Во-первых, создались благоприятные условия на федеральном уровне после введения законов по ограничению грузоподъёмности автотранспорта в целях предотвращения разрушения дорог, во-вторых, у РЖД появилась возможность управлять тарифами после того, как ФАС установила тарифный коридор, и теперь компания имеет сама возможность давать скидки и повышать тариф в зависимости от доходности и спроса на перевозки. Все это позволило привлечь, по подсчетам специалистов, около 1 млн тонн грузов с других видов транспорта", - сказал начальник дороги.
Он добавил, что около 38% грузов на ГЖД - самую большую долю - занимают нефтепродукты, их погрузка осталась практически на уровне прошлого года. Остальные грузы - это лес, химические удобрения, строительные материалы, черные металлы. Прирост в 2016 году наблюдался, в частности, по цементу, лесу и удобрениям.
ГЖД -eправляет железнодорожной инфраструктурой более чем в 10 регионах России. Общая протяженность главных железнодорожных путей - 7987 км.