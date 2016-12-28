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СМИ: в Китае запущено движение по всему маршруту ВСМ Шанхай-Куньмин

Экономика и бизнес Транспорт
28 декабря, 15:50 UTC+3
Время поездки сократится теперь с 34 до 11 часов
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КУНЬМИН, 28 декабря. /ТАСС/. В Китае запущено движение по всему маршруту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Шанхай-Куньмин - самой протяженной ВСМ в стране, сообщает China Daily.

Маршурт ВСМ протяженностью 2264 км проходит через восточные, центральные и западные районы Китая.

В среду, 28 декабря, открылось движение на заключительном участке маршрута, связывающем Куньмин и Гуйян.

Маршрут ВСМ проходит через такие города как Шанхай, Ханчжоу, Наньчан, Чанша, Гуйян и Куньмин.

Время поездки от Шанхая до Куньмина сократится теперь с 34 до 11 часов.

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