СМИ: в Китае запущено движение по всему маршруту ВСМ Шанхай-Куньмин

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КУНЬМИН, 28 декабря. /ТАСС/. В Китае запущено движение по всему маршруту высокоскоростной магистрали (ВСМ) Шанхай-Куньмин - самой протяженной ВСМ в стране, сообщает China Daily.
Маршурт ВСМ протяженностью 2264 км проходит через восточные, центральные и западные районы Китая.
В среду, 28 декабря, открылось движение на заключительном участке маршрута, связывающем Куньмин и Гуйян.
Маршрут ВСМ проходит через такие города как Шанхай, Ханчжоу, Наньчан, Чанша, Гуйян и Куньмин.
Время поездки от Шанхая до Куньмина сократится теперь с 34 до 11 часов.