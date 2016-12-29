"Металлоинвест" и Globaltrans продлили сервисный контракт на три года

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. "Металлоинвест" и Globaltrans Investment PLC (совместно с консолидируемыми дочерними компаниями - "Глобалтранс") объявили о продлении долгосрочного сервисного контракта на три года. Как сообщается в пресс-релизе "Металлоинвеста", ключевые условия сервисного контракта остались без изменений, в частности, "Глобалтранс" продолжит обеспечивать 100% потребностей "Металлоинвеста" в грузовых железнодорожных перевозках.
Сумма контракта в сообщении не указывается.
"Продление контракта является результатом нашего плодотворного сотрудничества и многолетней упорной работы. Имея опыт предыдущих лет, мы смело рассчитываем на наивысшее качество услуг, предоставляемых Глобалтрансом", - цитирует пресс-служба слова гендиректора "Металлоинвеста" Андрея Варичева.
Globaltrans - один из крупнейших частных операторов грузовых вагонов и локомотивов в России. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 2,3 млрд рублей.
"Металлоинвест" объединяет Лебединский и Михайловский ГОКи, комбинат "Уральская сталь" и "Оскольский электрометаллургический комбинат". Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды - около 14,2 млрд т. Производителя железорудной продукции контролирует USM Holdings Limited, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%). Другими крупнейшими акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%).