Число задержанных рейсов в аэропорту Ростова из-за тумана выросло до 18

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Число задержанных рейсов в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохой видимости, вызванной туманом, выросло до 18. Ранее сообщалось о 12 задержанных рейсах. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Ольга Ладейщикова.

"В данный момент задерживаются 12 рейсов на прилет из всех аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Солоников. Вылета ожидают рейсы в Москву, Тбилиси, Ереван, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Солоники", - сказала Ладейщикова.

Она добавила, что видимость составляет менее 200 метров, аэропорт работает по фактической погоде. Двум самолетам удалось приземлиться во время кратковременного рассеивания тумана.