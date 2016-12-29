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Число задержанных рейсов в аэропорту Ростова из-за тумана выросло до 18

Экономика и бизнес Транспорт
29 декабря, 16:37 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
Двум самолетам удалось приземлиться во время кратковременного рассеивания тумана
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Число задержанных рейсов в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохой видимости, вызванной туманом, выросло до 18. Ранее сообщалось о 12 задержанных рейсах. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы аэропорта Ольга Ладейщикова.

"В данный момент задерживаются 12 рейсов на прилет из всех аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Солоников. Вылета ожидают рейсы в Москву, Тбилиси, Ереван, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Солоники", - сказала Ладейщикова.

Она добавила, что видимость составляет менее 200 метров, аэропорт работает по фактической погоде. Двум самолетам удалось приземлиться во время кратковременного рассеивания тумана.

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