ОВК передала 20 цистерн компании "Метафракс"

Полиция отняла у фанатов ХК "Спартак" два несанкционированных баннера на игре с ЦСКАСпорт 23 января, 21:04
Fox and Friends: сподвижник Трампа назвал Мадонну фашистом левого толкаМеждународная панорама 23 января, 20:59
Неделю звезд хоккея в Уфе посетили около 30 тысяч зрителейСпорт 23 января, 20:42
ФАС аннулировала конкурс на строительство комплекса Верховного суда в ПетербургеЭкономика и бизнес 23 января, 20:31
ФИФА подтвердила проведение жеребьевки финальной стадии ЧМ-2018 в КремлеСпорт 23 января, 20:28
ВФЛА: первый день встречи с рабочей группой ИААФ в России прошел успешноСпорт 23 января, 20:26
Фермеры засыпали Евроквартал Брюсселя сухим молокомМеждународная панорама 23 января, 20:11
Rai News 24: число погибших под завалами отеля в Италии достигло семиПроисшествия 23 января, 19:57
ВКС РФ уничтожили склады боеприпасов, ГСМ и район скопления боевиков с техникой в АлеппоПолитика 23 января, 19:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) передает 20 вагонов-цистерн для перевозки формалина крупнейшему российскому производителю и экспортеру химических грузов ПАО "Метафракс". Об этом говорится в сообщении компании.
В рамках контракта завод-производитель "ТихвинХимМаш" (входит в ОВК) уже передал первую партию цистерн модели 15-6900-01.
По данным ОВК, вагоны-цистерны по техническим характеристикам превосходят существующие аналоги. Оснащение вагона ходовой частью с повышенной осевой нагрузкой обеспечивают увеличенную грузоподъемность вагона 76,5 т. Конструкция цистерны с ломаной осью позволяет обеспечить максимальную полноту слива. Срок службы вагона - 32 года.
В целях организации гарантийного и постгарантийного обслуживания подвижного состава ОВК стороны также договорились об открытии на территории производственной площадки компании "Метафракс" сервисного центра 3-й категории, авторизованного на проведение текущего ремонта и хранение запчастей тележки "Барбер", а также колесных пар с осевыми нагрузками 23,5 и 25 тс.
Игорь Чукреев, начальник транспортного управления ПАО "Метафракс", прокомментировал сделку: "Опыт работы с инновационными вагонами ОВК у "Метафракса" значительный. В 2016 на предприятии приняли в эксплуатацию 134 инновационные метанольные цистерны. В этом году в рамках контракта компании передаются 20 цистерн под погрузку формалина. Всего же программа развития железнодорожной инфраструктуры предприятия включает обновление парка на 900 новых вагонов-цистерн до 2019 г. Уверены, что эксплуатация новых цистерн для перевозки формалина, разработанных с учетом наших потребностей, будет максимально экономичной и безопасной. А создание на нашей производственной базе собственного сервисного центра позволит еще больше укрепить транспортную инфраструктуру".
НПК "ОВК" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520, вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс" и др.
ПАО "Метафракс" - крупнейший российский производитель и экспортер химической продукции, с общей долей экспорта порядка 40%. География поставок компании включает более 50 стран мира.
Предприятие выпускает метанол, формалин, пентаэритрит и уротропин, карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, блочный и гранулированный полиамид, формиат натрия и др.