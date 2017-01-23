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ОВК передала 20 цистерн компании "Метафракс"

Экономика и бизнес Транспорт
23 января, 17:46 UTC+3
В целях организации гарантийного и постгарантийного обслуживания подвижного состава стороны договорились об открытии на территории площадки компании "Метафракс" сервисного центра
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (ОВК) передает 20 вагонов-цистерн для перевозки формалина крупнейшему российскому производителю и экспортеру химических грузов ПАО "Метафракс". Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках контракта завод-производитель "ТихвинХимМаш" (входит в ОВК) уже передал первую партию цистерн модели 15-6900-01.

По данным ОВК, вагоны-цистерны по техническим характеристикам превосходят существующие аналоги. Оснащение вагона ходовой частью с повышенной осевой нагрузкой обеспечивают увеличенную грузоподъемность вагона 76,5 т. Конструкция цистерны с ломаной осью позволяет обеспечить максимальную полноту слива. Срок службы вагона - 32 года.

В целях организации гарантийного и постгарантийного обслуживания подвижного состава ОВК стороны также договорились об открытии на территории производственной площадки компании "Метафракс" сервисного центра 3-й категории, авторизованного на проведение текущего ремонта и хранение запчастей тележки "Барбер", а также колесных пар с осевыми нагрузками 23,5 и 25 тс.

Игорь Чукреев, начальник транспортного управления ПАО "Метафракс", прокомментировал сделку: "Опыт работы с инновационными вагонами ОВК у "Метафракса" значительный. В 2016 на предприятии приняли в эксплуатацию 134 инновационные метанольные цистерны. В этом году в рамках контракта компании передаются 20 цистерн под погрузку формалина. Всего же программа развития железнодорожной инфраструктуры предприятия включает обновление парка на 900 новых вагонов-цистерн до 2019 г. Уверены, что эксплуатация новых цистерн для перевозки формалина, разработанных с учетом наших потребностей, будет максимально экономичной и безопасной. А создание на нашей производственной базе собственного сервисного центра позволит еще больше укрепить транспортную инфраструктуру".

НПК "ОВК" - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят такие предприятия, как АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520, вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс" и др.

ПАО "Метафракс" - крупнейший российский производитель и экспортер химической продукции, с общей долей экспорта порядка 40%. География поставок компании включает более 50 стран мира.

Предприятие выпускает метанол, формалин, пентаэритрит и уротропин, карбамидо-формальдегидный концентрат (КФК), синтетические смолы, блочный и гранулированный полиамид, формиат натрия и др.

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