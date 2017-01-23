РЖД в 2016 г. закупили 493 локомотива на 67,9 млрд рублей

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) направило в 2016 году на приобретение локомотивов 67,9 млрд руб., говорится в сообщении компании. Всего закуплено 493 локомотива, из них 261 электровоз и 232 тепловоза.

По программе модернизации и продления срока службы в 2016 году отремонтировано 1608 секций локомотивов, из них 1016 секций тепловозов и 592 - электровозов. На эти цели компания направила 5,6 млрд рублей.

Всего в парке РЖД в настоящее время более 20 тыс. локомотивов.