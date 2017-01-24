НМТП в 2016 году увеличил объем обработки вагонов с экспортными грузами на 17%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. ПАО "Новороссийский морской торговый порт" в 2016 году увеличило объем обработки вагонов с экспортными грузами на 17%, говорится в сообщении группы НМТП.

"По итогам прошлого года ПАО "НМТП" удалось значительно увеличить объем обработки вагонов относительно 2015 года: с экспортными грузами на 17%, в том числе черные металлы на 15%, железорудное сырье на 46%. По отношению к 2014 году порт показал увеличение обработки вагонов с экспортными грузами на 35%, в том числе чермет на 34%, и руда на 86%",- цитирует пресс-служба генерального директора компании Султана Батова.

Отмечается, что увеличение темпов обработки вагонов стало возможным за счет технического переоснащения перевалочных мощностей порта. Только в прошедшем году портом введено в эксплуатацию пять полноповоротных погрузчиков на рельсовом портале и один полноповоротный погрузчик на колесном ходу производства Liebherr, один портовый мобильный кран Liebherr LHM 280 грузоподъемностью 84 тонны. В ближайшей перспективе планируется ввод еще трех портальных кранов российского производителя ЗАО "СММ" "Витязь" грузоподъемность 63 тонны.

Кроме того, по данным компании, положительная динамика обусловлена сотрудничеством НМТП и РЖД. В 2015 году стороны подписали положение о "Единой комплексной диспетчерской смене станции Новороссийск СКЖД - филиала ОАО "РЖД" и ПАО "НМТП".

"Действие этого проекта уже позволило повысить эффективность взаимодействия НМТП и железной дороги, сократить и предотвратить сверхнормативные простои вагонов в ожидании погрузки и выгрузки. Единая комплексная диспетчерская смена, благодаря внедрению специального режима взаимодействия оперативных работников станции Новороссийск СКЖД и ПАО "НМТП", обеспечила единство и согласованность технологических процессов и операций на железнодорожных путях СКЖД и путях необщего пользования, находящихся в ведении ПАО "НМТП"",- отмечается в сообщении.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Акции ПАО "НМТП" котируются на Московской бирже и на Лондонской фондовой бирже в форме GDR. Грузооборот группы в 2015 году составил 139,7 млн тонн. Группа НМТП объединяет компании ПАО "НМТП", ООО "ПТП", АО "НЗТ", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "НЛЭ", ОАО "ИПП", ООО "БСК" и АО "СФП".