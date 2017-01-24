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СМИ: Росимущество в 2017 году направит на выкуп новых акций ОАО "РЖД" 31,6 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
24 января, 10:29 UTC+3
Это вдвое меньше, чем в 2016 году, сообщают "Ведомости"
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Росимущество в 2017 году направит на выкуп новых акций ОАО "РЖД" 31,6 млрд руб., что вдвое меньше, чем в 2016 году, сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, бюджетные деньги пойдут на реализацию четырех проектов. На развитие Московского транспортного узла планируется направить 10,95 млрд руб. Еще 10,62 млрд руб. пойдут на реконструкцию подходов к южным портам через юго-восток Ростовской области с обходом Краснодарского железнодорожного узла, что должно увеличить объем грузопотока через нижнюю Волгу на порты юга. 9,91 млрд руб. необходимы для строительства двухпутной электрифицированной линии Журавка (Воронежская обл.) - Миллерово (Ростовская обл.) - обхода Украины. 93,5 млн руб. направят на проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань.

Проекты для финансирования утверждены правительством с учетом государственных приоритетов в развитии инфраструктуры, рассказал "Ведомостям" представитель РЖД. Он добавил, что некоторые из этих проектов имеют и другие источники финансирования, в частности - Московский транспортный узел, обход Краснодарского узла и ВСМ.

Эти же проекты государство финансировало в 2016 г., но сумма была вдвое больше - 72,36 млрд руб. Деньги на приоритетные проекты РЖД получает два-три раза в год, так что и в 2017 г. сумма может вырасти, говорит другой собеседник издания.

Бюджет ежегодно финансирует некоторые инфраструктурные проекты РЖД, выкупая новые акции монополии. Так, в 2015 г. - 121,2 млрд руб., в 2014 г. - почти 29 млрд руб., по данным МСФО. Кроме вложений в капитал РЖД до 2016 г. получала от государства еще и субсидии на поддержание финансовой устойчивости (в 2014 г. - 27,6 млрд руб., в 2015 г. - 31,8 млрд руб.). Теперь монополия старается обходиться без господдержки и экономит. В 2016 г. РЖД удалось заработать 3,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ (в 2015 г. было 318 млн руб.), рассказывал президент монополии Олег Белозеров. План на 2017 г. - 3 млрд руб., говорил он.

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