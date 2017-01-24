Группа S7 в 2016 г. увеличила пассажироперевозки на 23,7%, до 13,1 млн человек

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Группа авиакомпаний S7 в 2016 году увеличила перевозку пассажиров на 23,7% по сравнению с 2015 годом - до 13,1 млн, сообщает пресс-служба S7 Group.

"Авиакомпании группы S7 - авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", выполняющие рейсы под единым брендом S7 Airlines, подвели итоги производственной деятельности за 2016 год. За прошедший год авиакомпании перевезли 13 146 469 пассажиров, на 23,7% больше, чем в 2015 году", - говорится в сообщении.

В частности, рост на внутренних линиях составил 27,5% - рейсами S7 Airlines по России воспользовались 9,6 млн пассажиров, на международных маршрутах - 14,1% (3,5 млн пассажиров).

Пассажирооборот в 2016 году вырос на 24,4%, до 27 086 221 тыс. пкм, грузооборот увеличился на 23,9%, до 2 564 355 тыс. ткм.

По словам коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова, производственные показатели соответствуют прогнозам, отмечает пресс-служба.

В 2015 г. S7 Group перевезла 10,63 млн пассажиров, в 2014 г. - чуть более 10 млн.