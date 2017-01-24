Группа S7 в 2016 г. увеличила пассажироперевозки на 23,7%, до 13,1 млн человек

Мартин Шульц выдвинут на пост лидера СДПГ и станет кандидатом в канцлерыМеждународная панорама 24 января, 18:28
Лыжницы Иванова и Шаповалова отказались от слушаний по допинговому делуСпорт 24 января, 18:11
Представитель Козака: отставка Экклстоуна не угрожает проведению "Формулы-1" в РоссииСпорт 24 января, 18:02
Вяльбе: FIS единовременно вынесет решение по всем шести отстраненным российским лыжникамСпорт 24 января, 17:59
Голландский тренер помогает Емельяненко готовиться к бою с МитриономСпорт 24 января, 17:51
Лыжники Вылегжанин и Петухов были заслушаны по допинговому делуСпорт 24 января, 17:49
Моника Белуччи научилась доить корову для роли в фильме КустурицыКультура 24 января, 17:46
Информатор ARD Дмитриев планирует выступить на зимнем чемпионате РоссииСпорт 24 января, 17:41
Москва передала оппозиции проект конституции Сирии, подготовленный специалистами РФПолитика 24 января, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Группа авиакомпаний S7 в 2016 году увеличила перевозку пассажиров на 23,7% по сравнению с 2015 годом - до 13,1 млн, сообщает пресс-служба S7 Group.
"Авиакомпании группы S7 - авиакомпании "Сибирь" и "Глобус", выполняющие рейсы под единым брендом S7 Airlines, подвели итоги производственной деятельности за 2016 год. За прошедший год авиакомпании перевезли 13 146 469 пассажиров, на 23,7% больше, чем в 2015 году", - говорится в сообщении.
В частности, рост на внутренних линиях составил 27,5% - рейсами S7 Airlines по России воспользовались 9,6 млн пассажиров, на международных маршрутах - 14,1% (3,5 млн пассажиров).
Пассажирооборот в 2016 году вырос на 24,4%, до 27 086 221 тыс. пкм, грузооборот увеличился на 23,9%, до 2 564 355 тыс. ткм.
По словам коммерческого директора S7 Group Игоря Веретенникова, производственные показатели соответствуют прогнозам, отмечает пресс-служба.
В 2015 г. S7 Group перевезла 10,63 млн пассажиров, в 2014 г. - чуть более 10 млн.