ПГК в 2016 году увеличила объем международного экспедирования из Западной Сибири на 38%

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) погрузил в 2016 году 2,8 млн тонн грузов в рамках договоров международного экспедирования из Западной Сибири, что на 38% больше аналогичного показателя 2015 года, сообщает пресс-служба компании.

Грузооборот филиала в указанном сегменте составил 7 млрд тонно-км.

Объем экспедирования каменного угля увеличился на 49% относительно показателя 2015 года и составил 2,5 млн тонн. Отправка производилась преимущественно в Казахстан, страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Объем экспедирования лесных грузов составил 60 тыс. тонн (+87%). Отправка лесоматериалов осуществлялась в Китай и страны ближнего зарубежья - Казахстан и Узбекистан. Положительная динамика в данном сегменте обусловлена девальвацией рубля, а также сохраняющейся тенденцией по замещению экспорта круглого леса пиломатериалами российского производства, говорится в сообщении.

Объемы экспедирование кокса и нефтеналивных грузов сохранились на прежнем уровне и составили 290 тыс. тонн и 79 тыс. тонн, соответственно. Грузы следовали преимущественно в страны Азии и Казахстан.

Согласно сообщению, положительная динамика обусловлена расширением дополнительных сервисов, предлагаемых в рамках комплексного транспортно-экспедиционного обслуживания (ТЭО).

Отправка грузов осуществлялась со станций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) в порты и через сухопутные пограничные переходы России, в страны Балтии, СНГ, Китай и Монголию.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. Входит в холдинг UCL бизнесмена Владимира Лисина. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.