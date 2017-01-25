Модернизация железнодорожного вокзала в Уфе будет завершена в 2019 году

УФА, 25 января. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Модернизация платформ и переходов железнодорожного вокзала в Уфе будет завершена в 2019 году. Об этом сообщил в среду глава Куйбышевской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") Рашид Сайбаталов на встрече с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым. Реконструкция вокзала идет с 2004 года.

"Мы понимаем ту ситуацию, которая сложилась вокруг вокзала станции Уфа. Но коллеги заверили меня, что все оставшиеся этапы, связанные с платформами, переходами в 2019 году - это крайний срок - будут решены", - заверил Сайбаталов.

Глава Башкирии отметил, что срок модернизации вокзала будет рекордным - началась эта работа в 2004 году и продолжается уже 12 лет. "Что было неправильным сначала, сейчас уже трудно сказать - видимо, там были какие-то деформации. На сегодняшний день задача не решена: мы штурмовали этот вопрос в 2010-2011 годах, потом в 2013-2014 годах, к саммитам Шанхайской организации сотрудничества и стран БРИКС. Но этот штурм закончился малыми результатами", - признал Хамитов.

По его словам, одной из проблем является реконструкция пассажирских платформ. "Мы неоднократно в течение четырех- пяти последних лет говорили о том, что негоже, когда люди карабкаются по этим высоким ступеням, что нужно заниматься модернизацией платформ, что платформы должны быть вровень с полом электропоездов", - сказал он.

"Не знаю, насколько это сегодня реально, но Московская, Ленинградская и ряд других областей в таком формате живут и работают десятки лет. А здесь у нас еще ситуация конца XIX века. Люди в электрички карабкаются по железнодорожной насыпи", - рассказал Хамитов. Он признал, что доступность в этой части для населения все еще "очень плохая".

Железнодорожная станция Уфа располагается на историческом направлении Транссибирской магистрали в столице Башкирии. Ежедневно вокзал обслуживает более 40 поездов дальнего следования и около 50 пригородных электропоездов.