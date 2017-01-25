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ОСК рассчитывает в 2017 г. получить заказы на строительство еще трех круизных лайнеров

Экономика и бизнес Транспорт
25 января, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС
Ранее ОСК и "Водоходъ" заключили контракт на строительство круизного лайнера. Судно будет строиться на нижегородской верфи "Красное Сормово"
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Алексей Рахаманов

Алексей Рахаманов

© Зураб Джавахадзе

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) рассчитывает в 2017 году получить заказы на строительство еще трех круизных лайнеров, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

"До конца этого года будут обязательно (контракты на новые круизные суда - прим. ред.), еще около трех судов будет обязательно. Я думаю, что в этом году такие контакты могут быть подписаны", - сказал он.

Ранее ОСК и "Водоходъ" заключили контракт на строительство круизного лайнера. Судно будет строиться на нижегородской верфи "Красное Сормово" по программе "Гознак-лизинга", лайнер должен быть сдан в 2020 году.

Это второй круизный лайнер типа "река-море" проекта PV300VD. Первый лайнер вместимостью 300 пассажиров заложен в августе 2016 года на судостроительном заводе "Лотос" в Астрахани по заказу "Московского речного пароходства", он будет эксплуатироваться в Каспийском бассейне с 2019 года.

Минпромторг РФ намерен с 2017 г. запустить меры поддержки судостроения через механизм "утилизационного гранта". Судовладельцы будут получать грант при размещении заказа на отечественных верфях и сдаче в утиль старого судна. По мнению министерства, эта меня позволит, прежде всего, обновить пассажирский флот.

Средний возраст пассажирских российских судов - около 40 лет. При этом, по данным Минпромторга, высокая стоимость круизныхсудов (около 2,5 млрд руб.) и сезонность эксплуатации приводят к сверхдлинным срокам окупаемости - свыше 20 лет.

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