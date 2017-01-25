Росстат: грузооборот транспорта в России в 2016 году вырос на 1,8%

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Грузооборот транспорта России в 2016 году вырос на 1,8% по сравнению с показателем 2015 г. и составил 5,182 трлн тонно-километров, говорится в оперативном докладе Росстата.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 1,6% - до 2,344 трлн т/км, автомобильного транспорта - на 0,8%, до 234,5 млрд т/км. Грузооборот трубопроводного транспорта возрос на 1,8% и составил 2,489 трлн т/км.

Грузооборот морского транспорта за 2016 г. вырос на 7,6% - до 42,8 млрд т/км, внутреннего водного транспорта - на 3,4%, до 64,7 млрд т/км.

Грузооборот воздушного транспорта увеличился на 20,6% и составил 6,6 млрд т/ км.