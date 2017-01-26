ОВК в 2016 году увеличила выпуск вагонов на 28%, до 15,9 тыс. штук

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по итогам 2016 года произвела 15,9 тыс. вагонов, что на 28% выше результата 2015 года, говорится в сообщении компании.

В отчетном периоде 70% произведенных вагонов были реализованы по контрактам прямых продаж сторонним компаниям. Крупнейшими покупателями стали железнодорожный оператор "ВМ-Транс", лизинговая компания "Бизнес альянс", Объединенная зерновая компания, "Уралкалий" и "Метафракс".

В 2017 г. холдинг планирует произвести 18-20 тыс. вагонов. Спрос подтвержден на весь планируемый объем выпуска, отмечает компания.

ОВК - интегрированный железнодорожный холдинг в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ЗАО "ТихвинСпецМаш" и ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520 и вагоноремонтное предприятие ТСЗ "Титран-Экспресс" и др.