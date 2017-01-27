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"Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино

Экономика и бизнес Транспорт
27 января, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
В остальных портах работа идет по графику
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"В Козьмино с 20.55 (мск) шторм. Работы остановлены. Волна 3 м, ветер до 25 м/с. По прогнозу штормовое предупреждение будет действовать до полудня субботы", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах работа идет по графику.

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