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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино из-за шторма, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Козьмино с 20.55 (мск) шторм. Работы остановлены. Волна 3 м, ветер до 25 м/с. По прогнозу штормовое предупреждение будет действовать до полудня субботы", - сказал он.
Демин добавил, что в остальных портах работа идет по графику.