Оплата проезда по Центральному участку ЗСД в Петербурге начнется с 4 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Оплата проезда по центральному участку ЗСД, построенному осенью прошлого года в Санкт-Петербурге, начнется 4 февраля, сообщает пресс-служба управляющей компании "Магистраль северной столицы" (МСС).

"С 0 часов 00 минут 04 февраля 2017 года начинается взимание платы за проезд по центральному участку ЗСД, начинают работу барьерные пункты взимания платы на въезде с набережной реки Екатерингофки в сторону Центрального участка и на съезде на набережной реки Екатерингофки, при движении со стороны Центрального участка", - говорится в сообщении. Для разовых пользователей ЗСД, оплачивающих проезд не транспондерами, вводятся пять тарифных зон и устанавливается базовый тариф. Стоимость проезда каждой из тарифных зон составляет 60 рублей для транспортного средства 1-го класса. Устанавливаемый тариф действует круглосуточно, базовый тариф "Ночь" отменяется.

Западный скоростной диаметр - платная городская автомагистраль, которая связывает северные и южные районы Петербурга в обход исторического центра. Бюджет проекта ранее оценивался в 212 млрд рублей, из них 82,9 млрд - средства инвесторов, 54,2 млрд - средства бюджета Петербурга, 50,7 млрд - средства федерального бюджета и 25 млрд - доходы от размещения облигаций. Реализацией проекта занимается консорциум "Магистраль Северной столицы" (МСС), участниками которого являются "ВТБ Капитал", Газпромбанк, компании Astaldi (Италия) и Ita Inaat (Турция) в качестве подрядчиков строительства, а Mega Yapi Insaat ve Ticaret (Турция) - технического консультанта подрядчиков.

Сквозное движение по магистрали было полностью открыто 2 декабря после ввода центрального участка, включающего неразводной вантовый мост. Она позволяет пересечь Санкт-Петербург на машине менее чем за 20 минут, минуя центр города.

По оценке главы ВТБ Андрея Костина, доходы Санкт-Петербурга от эксплуатации ЗСД составят не менее 360 млрд рублей.