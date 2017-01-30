МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Израиль пока не подтвердил "Уральским авиалиниям" полеты из Жуковского в Тель-Авив, хотя билеты на эти рейсы уже продаются, сославшись на превышение квоты межправительственного соглашения (35 частот на Москву в неделю), сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным источников "Ъ", причина отказа - спор о статусе аэропорта.

"Минтранс присвоил Жуковскому (около 50 км от Москвы) статус регионального, но израильская сторона считает его еще одним аэропортом столицы. Региональный статус дает аэропорту возможность пользоваться имеющимися в межправсоглашении свободными квотами на полеты из регионов за рубеж, тогда как столичные квоты трех основных аэропортов Москвы по популярным зарубежным направлениям (Италия, Франция, Испания, Великобритания, Германия) выбраны", - отмечает "Ъ".

Сейчас в Тель-Авив из Москвы летают группа "Аэрофлот" и израильская El Al.

В Минтрансе "Ъ" сообщили, что "идет рабочий процесс, о результатах будет объявлено позднее, после получения необходимых уточнений".

Ранее спорный статус Жуковского спровоцировал разногласия с Таджикистаном. Там не согласовали полеты из Жуковского авиакомпании "Ямал" (должны были начаться 20 декабря), ссылаясь на нарушение паритета по количеству перевозчиков с обеих сторон. Таджикская сторона причисляет аэропорт Жуковский к московскому авиаузлу. В результате "Ямал" стал бы второй компанией (после "Уральских авиалиний" - прим. ред.), которая летает из Москвы в Таджикистан.

Паритет по количеству перевозчиков существует только на вылеты и прилеты в аэропорты московского авиаузла, к которым Жуковский, согласно российскому законодательству, не причислен. Чтобы российский перевозчик начал осуществлять полеты из московского аэропорта за рубеж требуется одобрение той страны, в которую он собирается осуществлять полеты и наоборот. При этом необходимо, чтобы количество перевозчиков, обслуживающих одну и ту же воздушную линию от каждой страны было одинаковым.

В ответ на действия Таджикистана Минтранс РФ в декабре 2016 года запретил таджикской "Сомон Эйр" выполнять полеты в регионы РФ (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Однако 27 января в рамках заседания российско-таджикской межправительственной комиссии по торгово-экономическому стороны договорились о соблюдении паритета.