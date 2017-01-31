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СМИ: ГТЛК покупает у ОВК почти 4,5 тыс. вагонов

Экономика и бизнес Транспорт
31 января, 10:23 UTC+3
Преимуществом вагонов ОВК являются существенные скидки к тарифу на порожний пробег для ее вагонов, сообщила газета "Коммерсантъ"
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Материал из 1 страницы
© НПК "ОВК"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключила крупную сделку с Объединенной вагонной компанией (ОВК) по закупке почти 4,5 тыс. инновационных полувагонов, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на рынке. В компаниях информацию подтвердили.

По данным собеседника издания, речь идет о закупке 4248 полувагонов с разгрузочными люками и 213 глуходонных полувагонов, цена - 2,85 млн рублей без НДС за штуку. Парк за 31,3 млрд рублей сдается в лизинг до 2031 года компании "Восток1520", входящей в "Первую тяжеловесную компанию" (ПТК) Сергея Генералова.

В ГТЛК "Ъ" сообщили, что закупают вагоны производства 2016-2017 годов, общий объем инвестиций - около 15 млрд рублей, средства будут привлечены с рынка. В ОВК газете рассказали, что привлеченные средства инвестируют в производство.

Преимуществом вагонов ОВК являются существенные скидки к тарифу на порожний пробег для ее вагонов, сообщает источник "Ъ" в одном из профильных ведомств. В среднем стоимость порожнего пробега для инновагонов Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), входящего в ОВК, на 23% ниже, чем для типовых, для вагонов Уралвагонзавода (УВЗ) - на 13%. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) уже говорили, что хотят ее отменить. Собеседник "Ъ" отмечает, что "даже если она останется, УВЗ добьется того, чтобы скидка была равной для всех". Он добавляет, что без учета скидки, при прочих равных вагоны ОВК избегают покупать из-за высокой цены, такой же вагон УВЗ стоит 2,4 млн рублей.

Союз операторов железнодорожного транспорта 16 января сообщал Минпромторгу, что ставка на универсальный типовой полувагон ценой 1,85 млн рублей - 968-1470 рублей в сутки, на инновационный стоимостью 2,5 млн рублей - 1216-1520 рублей.

"По всем прогнозам, через два года на рынке снова будет профицит полувагонов, и ставки могут упасть. То есть ГТЛК принимает на себя риск, выкупая вагоны по высокой цене и сдавая их в лизинг при хорошей конъюнктуре, но если рынок упадет, то либо вагоны вернутся к ГТЛК, которой придется списать убыток, либо будут пересмотрены условия лизинга с ущербом для компании", - замечает собеседник "Ъ".

В итоге деньги от госкомпании получает частный инвестор Александр Несис, добавляет он, а Сергей Генералов получает возможность заработать на волатильном рынке, ничем особенно не рискуя.

По мнению одного из опрошенных "Ъ" экспертов, риски сделки с точки зрения отмены тарифной скидки невысоки: даже если ее отменят, доходность инновагонов по сравнению с обычными ежегодно растет за счет увеличенной грузоподъемности и индексации тарифа. От профицита инновагоны застрахованы лучше обычных, так как работают с высокой доходностью - на закольцованных маршрутах по долгосрочным контрактам. При сроке в 15 лет лизингополучатель сможет и при плохой конъюнктуре выплачивать лизинговые платежи на уровне 1,2 тыс. рублей без НДС в сутки, а также финансировать ремонты, уверен эксперт.

Сделка носит рыночный характер, считает он. Цена соответствует той, по которой ТВСЗ обычно продает вагоны: сумма договора - это 2,4 заводской цены, это стандартные условия для лизинга на 15 лет, добавляет он.

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