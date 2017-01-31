В Японии оборудуют шесть портов для приема океанских круизных лайнеров

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ТОКИО, 31 января. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии приняло решение создать в стране сеть из шести специальных морских вокзалов, предназначенных для приема океанских лайнеров, совершающих кругосветные или региональные пассажирские круизы. В последнее время такой туризм приобретает растущую популярность - особенно среди зажиточных пенсионеров из развитых стран, которые имеют возможность отправляться в неспешные, часто многомесячные путешествия по незнакомым местам. По официальным данным, в 2016 году на круизных лайнерах Японию посетили почти 2 млн человек - это на 78,5% больше, чем годом ране.
Однако островная морская страна Япония, как оказалось, плохо приспособлена к приему таких судов. Зачастую их приходится швартовать даже на грузовых причалах, что, естественно, вызывает недовольное ворчание пассажиров, которые выкладывают за океанские круизы солидные суммы.
В результате правительство Японии решило экстренно выделить из госбюджета средства на дополнительное оборудование для таких лайнеров: причалов, комфортабельных пассажирских терминалов и другой инфраструктуры. Это сделают в шести портах - Иокогаме и Симидзу на главном острове страны Хонсю, Сасебо и Ясиро на юго-западном острове Кюсю и еще в двух на южной Окинаве. Там же предполагается построить новые гигантские шопинг-моллы для беспошлинной торговли, особенно привлекающей приезжих из Китая.
В Японии ожидают в связи с этим нового бума круизного туризма, который должен достичь пика к 2020 году, когда в Токио состоится летняя Олимпиада.