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ПГК уведомила РЖД об интересе к покупке акций монополии в "Трансконтейнере"

Экономика и бизнес Транспорт
31 января, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Ранее интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова
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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. "Первая грузовая компания" (ПГК, входит в холдинг UCL Владимира Лисина) уведомила ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) об интересе к покупке акций монополии в "Трансконтейнере", сообщил ТАСС представитель ПГК.

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"Мы уведомили РЖД о своем интересе к участию в покупке акций "Трансконтейнера", - сказал он.

Ранее первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов в интервью агентству Bloomberg заявил, что в план приватизации активов РЖД может войти "Трансконтейнер".

В декабре президент РЖД Олег Белозеров заявил, что пока продажа акций РЖД в "Трансконтейнере" нецелесообразна. При этом, по его словам, интерес к покупке пакета РЖД в "Трансконтейнере" проявляют несколько компаний, в том числе ПГК.

Как заявлял министр транспорта РФ Максим Соколов, Минтранс готов рассмотреть позиции участников рынка, в первую очередь РЖД, относительно контрольного пакета монополии в "Трансконтейнере".

Интерес к покупке акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится в "Объединенной транспортно-логистической компании", ОТЛК) и структур НПФ "Благосостояние" также проявляла группа "Сумма" Зиявудина Магомедова.

О компаниях

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 24,5%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Первая грузовая компания - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов.

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