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"Владивостокский МТП" модернизировал систему управления портальными кранами

Экономика и бизнес Транспорт
31 января, 13:02 UTC+3
Модернизация позволит снизить потребление электроэнергии агрегатами на 35%
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Стивидорная компания "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) стала одним из первых портов Дальнего Востока, внедривших принципы энергосбережения и энергоэффективности за счет модернизации системы управления портальными кранами. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным ВМТП, модернизация позволит снизить потребление электроэнергии агрегатами на 35%.

"Плановая техническая диагностика промышленной безопасности портальных кранов "Сокол" выявила возможность установки нового, более современного электрооборудования. В партнерстве с ООО "Сименс Финанс" ВМТП приобрел в лизинг немецкое оборудование с ключевыми компонентами Siemens общей стоимостью 120 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Завершение монтажных и пусконаладочных работ запланировано на второй квартал 2017 года.

ПАО "ВМТП" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. По итогам 2016 года грузооборот стивидорной компании составил 5,62 млн тонн, что на 11,5% выше результата 2015 года. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток.

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