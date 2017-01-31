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Судозавод "Янтарь" в 2016 году сократил чистую прибыль в три раза - до 400 млн рублей

Экономика и бизнес Транспорт
31 января, 13:39 UTC+3
В прошлом году предприятие полностью покрыло убытки прошлых лет
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© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Прибалтийский судостроительный завод (ПСЗ) "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) получил по итогам 2016 года порядка 400 млн рублей чистой прибыли - в три раза меньше, чем в 2015 году. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь судоверфи Сергей Михайлов.

"Годовая выручка предприятия прогнозируется в размере порядка 12 млрд рублей, чистая прибыль по результатам 2016 года составит порядка 400 млн рублей. Это втрое меньше финансового результата 2015 года, когда чистая прибыль составила 1 млрд 246,6 млн рублей", - сказал Михайлов.

Всю прибыль 2016 года планируется направить на программу технического перевооружения и реконструкции предприятия. Программа осуществляется на ПСЗ "Янтарь" с 2011 года за счет собственных средств и средств федерального бюджета, добавил он.

Существенным и принципиально важным, по словам представителя "Янтаря", является то, что в 2016 году предприятие полностью покрыло убытки прошлых лет. Он уточнил, что в декабре был досрочно погашен последний кредит, и на начало 2017 года у завода полностью отсутствует задолженность перед банками.

"Важно отметить, что показатели достигнуты при том, что 2016 год был для нас достаточно тяжелым в части судебных тяжб с основным заказчиком - Министерством обороны РФ. Штрафные санкции, впрочем, прогнозировались и были учтены в годовом бюджете. В итоге, несмотря на то, что по решению судов выплачивались штрафы, завод выполнял и продолжает выполнять производственную программу", - добавил Андрей Шадрин, заместитель генерального директора по экономике и финансам ПСЗ "Янтарь".

О заводе

В 2016 году ПСЗ "Янтарь" передал в состав ВМФ России сторожевые корабли (СКР) "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", начал строить серию траулеров-сейнеров для рыболовецкого колхоза имени Ленина Петропавловска-Камчатского, вывел на испытания СКР "Адмирал Макаров" и БДК "Иван Грен". Сейчас продолжается строительство БДК "Петр Моргунов", трех сторожевых кораблей проекта 11356, океанографических исследовательских судов "Алмаз" и "Евгений Горигледжан". В 2017 году ожидается подписание контрактов на суда и корабли различного назначения.

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. За 70 лет на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций ОАО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".

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