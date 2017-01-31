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В Калининграде хотят запустить "Балтийский экспресс" и создать местного авиаперевозчика

Экономика и бизнес Транспорт
31 января, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС
Речь идет о лизинге двух маленьких контейнеровозов, которые ходили бы как каботаж по маршруту Калининград - Усть-Луга
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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Правительство Калининградской области и Корпорация развития региона подготовили два проекта в транспортной сфере, которые планируется реализовать на условиях государственно-частного партнерства. О проектах, для которых сейчас ищут инвесторов, рассказал на презентации инвестпотенциала Калининградской области в Американской торговой палате в РФ генеральный директор Корпорации развития региона Владимир Зарудный.

"Первый проект - это проект каботажных перевозок, который имеет рабочее название "Балтийский экспресс". Речь идет о лизинге двух маленьких контейнеровозов, которые ходили бы как каботаж по маршруту Калининград - Усть-Луга и не требовали бы оформления документов, как на экспорт в Евросоюз. Мы готовы создать партнерство, готовы учредить компанию, которая на 49% будет принадлежать правительству Калининградской области, на 51% - частному бизнесу", - сказал он.

Зарудный уточнил, что такая система перевозок позволит избежать дополнительного оформления грузов, идущих из России в Калининград и из Калининграда в Россию, которые сейчас проходят все стадии регистрации как грузы, отправляемые в страны Европейского союза и, соответственно, облагаются дополнительными сборами.

По словам Зарудного, регион согласен субсидировать лизинговые платежи по приобретению этих вагонов для компании и готов заявиться на федеральные субсидии по транспортному тарифу. "Это позволит нам вообще уйти от таможенных процедур при перемещении товаров из России в Калининградскую область и сократить таможенные процедуры при перевозе товаров из Калининградской области в Россию", - сказал он, отметив, что технологии не стоят на месте и сегодня оформление груза в порту Калининграда занимает два- три часа, а не двое суток, как было в начале 2000-х годов.

"Второй проект - это создание регионального авиаперевозчика, который позволит нам в полной мере реализовать наш географический потенциал. Мы считаем, что появление перевозчика, который позволит нам иметь регулярные ежедневные рейсы в Берлин, Прагу, Минск, Гданьск, Варшаву, и это будет недорого, и позволит нам создать качество жизни в Калининградской области, недоступное другим регионам РФ в силу географии", - добавил Зарудный.

Он отметил, что создать компанию-перевозчик также планируется на условиях государственно-частного партнерства. Такая форма позволит обеспечить стабильные и невысокие цены на авиабилеты, что улучшит транспортную доступность региона.

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