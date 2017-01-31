Reuters: судоходная компания Toisa подала иск о банкротстве

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Судоходная компания Toisa Ltd, принадлежащая греческому судовладельцу Григорию Каллиманопулосу, подала иск о банкротстве в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве США, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Согласно официальным бумагам, поданным в арбитражный суд Манхэттена, Toisa имеет флот из 26 судов, обслуживающих оффшорные нефтяные платформы, 13 танкеров и 7 балкеров. Долги компании превышают $1 млрд.

Toisa заявила, что предпринимала попытки договориться с кредиторами, однако была вынуждена подать иск о банкротстве с защитой от кредиторов после того, как некоторые из них попытались арестовать суда компании.