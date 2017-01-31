Reuters: судоходная компания Toisa подала иск о банкротстве

Глава UFC Уайт считает, что бывшая чемпионка организации Ронда Роузи завершила карьеруСпорт 31 января, 17:25
Траоре прибыл в Хихон для подписания контракта с испанским "Спортингом"Спорт 31 января, 16:55
Врач больницы в Подольске не признает вину в насилии над пациенткойПроисшествия 31 января, 16:52
Третьяковка продлевает выставку из Музеев Ватикана на 10 днейКультура 31 января, 16:51
Земля манит: зачем питерские казаки собираются основать поселение на границе с КитаемВ стране 31 января, 16:28
ДНР и ЛНР призвали Путина, Трампа и Меркель остановить преступления КиеваМеждународная панорама 31 января, 16:20
Парламентарий: Коу знал о ситуации с допингом в российской легкой атлетике до скандалаСпорт 31 января, 16:11
Выбрать школу – как собрать паззлОбразование в России и за рубежом 31 января, 16:04
"Универсальный перегрузочный комплекс" в 2016 году направил на модернизацию 39,1 млн руб.Транспорт 31 января, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Судоходная компания Toisa Ltd, принадлежащая греческому судовладельцу Григорию Каллиманопулосу, подала иск о банкротстве в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве США, сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.
Согласно официальным бумагам, поданным в арбитражный суд Манхэттена, Toisa имеет флот из 26 судов, обслуживающих оффшорные нефтяные платформы, 13 танкеров и 7 балкеров. Долги компании превышают $1 млрд.
Toisa заявила, что предпринимала попытки договориться с кредиторами, однако была вынуждена подать иск о банкротстве с защитой от кредиторов после того, как некоторые из них попытались арестовать суда компании.