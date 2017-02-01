Погрузка на сети РЖД в январе 2017 года выросла на 6,7%

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в январе 2017 года выросла на 6,7%, сообщил журналистам вице-президент компании Салман Бабаев.
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"Погрузка на 6,7% выросла, а рост грузооборота составил 10,1% к уровню прошлого года", - сказал он об итогах января.
"Февраль - мы планируем рост погрузки на 3,7% к уровню прошлого года", - сказал он.
Ранее президент компании Олег Белозеров отмечал, что РЖД ожидают ожидает роста погрузки по итогам января не менее чем на 3,5-4%.
Погрузка на сети РЖД в январе 2016 года составила 93,8 млн тонн (снижение к аналогичному периоду 2015 года на 2,9%). Погрузка на сети РЖД в феврале 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,9% до 95,2 млн тонн.
По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД выросла по сравнению с показателем предыдущего года на 0,6% и достигла 1 млрд 222,3 млн т.