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Погрузка на сети РЖД в январе 2017 года выросла на 6,7%

Экономика и бизнес Транспорт
1 февраля, 10:22 UTC+3 МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Погрузка на сети РЖД в январе 2016 года сократилась на 2,9%, до 93,8 млн тонн
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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Погрузка на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в январе 2017 года выросла на 6,7%, сообщил журналистам вице-президент компании Салман Бабаев.

© ТАСС
© ТАСС

"Погрузка на 6,7% выросла, а рост грузооборота составил 10,1% к уровню прошлого года", - сказал он об итогах января.

"Февраль - мы планируем рост погрузки на 3,7% к уровню прошлого года", - сказал он.

Ранее президент компании Олег Белозеров отмечал, что РЖД ожидают ожидает роста погрузки по итогам января не менее чем на 3,5-4%.

Погрузка на сети РЖД в январе 2016 года составила 93,8 млн тонн (снижение к аналогичному периоду 2015 года на 2,9%).  Погрузка на сети РЖД в феврале 2016 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 2,9% до 95,2 млн тонн.

По итогам 2016 года погрузка на сети РЖД выросла по сравнению с показателем предыдущего года на 0,6% и достигла 1 млрд 222,3 млн т.

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