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СМИ: в совет директоров РЖД могут войти Александр Шохин и Сергей Франк

Экономика и бизнес Транспорт
1 февраля, 10:31 UTC+3
Согласно публикации в "Ведомостях", список кандидатов не окончательный и может еще измениться: его должно согласовать правительство и администрация президента
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Гендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк

Гендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк

© Юрий Машков/ТАСС, архив

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Росимущество предложило список кандидатов в совет директоров ОАО "РЖД", куда, помимо действующих директоров, попали президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и гендиректор "Совкомфлота" Сергей Франк, сообщает газета "Ведомости".

Согласно данным источника, список, в котором указаны 14 человек, был подписан министром экономического развития Максимом Орешкиным еще в конце прошлого года.

Шохин, который в документах указан как профессиональный поверенный, подтвердил, что включен в список кандидатов, но не смог уточнить свой статус, отметив лишь, что ему больше хотелось бы занять кресло независимого, а не поверенного директора, пишут "Ведомости".

Франк выдвижение до официального назначения комментировать не стал.

Оба кандидата раньше работали в совете директоров РЖД: Шохин был независимым директором с 2008 по 2014 г., Франк был в совете в 2003-2004 гг.

Согласно публикации, список не окончательный и может еще измениться: его должно согласовать правительство и администрация президента. Численность совета останется прежней - 12 человек, рассказали газете источник, близкий к РЖД, и собеседник, участвовавший в подготовке списка.

"Двое будут вычеркнуты", - уточняет последний, не уточняя, кто именно. "Наличие двух дополнительных кандидатур указывает на то, что Росимущество и РЖД не смогли договориться, и теперь правительству предстоит решить, кого не окажется в следующем составе совета", - говорит человек, знакомый со списком.

Он также уверен, что шанс того, что совет расширят - минимален. Однако федеральный чиновник - собеседник газеты - говорит, что совет РЖД может быть расширен до 14 человек.

"Сейчас список кандидатов предварительный, конкретика появится не раньше мая", - заключает собеседник "Ведомостей". По словам представителя РЖД, совет директоров будет утвержден в июне-августе.

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