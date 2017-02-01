"Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино

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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Транснефть" из-за шторма приостановила отгрузку нефти в порту Козьмино на Дальнем Востоке, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
"В Козьмино с 3:45 (мск) действует штормовое предупреждение. Волна 2 м, ветер 20 м/с. Перед началом шторма был отгружен "графиковый" танкер. Сейчас работы прекращены, к ночи ожидается улучшение погоды", - сказал он.
Демин также сообщил, что во вторник может возобновить отгрузку нефти в порту Новороссийска, которая была прервана из-за шторма.
"В Новороссийске шторм заканчивается. В 6:00 под погрузку был поставлен танкер, несмотря на еще действующее штормовое предупреждение. После обеда планируется постановка следующей позиции", - сказал он.
Демин добавил, что остальные порты работают по графику. "Прием в систему идет без ограничений, поставки на заводы в штатном режиме. По итогам января недопоставлены плановые объемы из-за ограничений по приему на Туапсинский НПЗ", - отметил он.