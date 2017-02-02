Кубань на инвестфоруме в Сочи представит проект платного тоннеля стоимостью 4,5 млрд руб.

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Краснодарский край представит проект платного тоннеля за 4,5 млрд рублей на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

"На форуме в Сочи будет представлен проект строительства платного автодорожного тоннеля на автомобильной дороге Майкоп - Туапсе в районе Шаумянского перевала. Объем инвестиций составит 4,5 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Сейчас трасса Майкоп - Туапсе является единственным подъездом к магистрали А-147 Джубга - Сочи, по которой в период летних отпусков перемещается большое количество туристов. Кроме того, трасса обеспечивает кратчайший маршрут из регионов Северо- Кавказского федерального округа к Черноморскому побережью. "Маршрут сокращает на 217 км автодорожный коридор Черноморские порты - Центральная Россия - Северный Кавказ - Казахстан", - отметили в ведомстве, уточнив, что интенсивность движения машин через тоннель после постройки составит более 5 тыс. автомобилей в сутки.

По данным департамента, платный тоннель на трассе Майкоп - Туапсе должен стать первым участком в регионе, где с автомобилистов будут взиматься деньги за проезд. В январе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев утвердил тарифы, которые составят для легковых автомобилей не выше двух метров 3 рубля за один километр трассы, а если легковушка проезжает искусственные дорожные сооружения - 21 рубль. Для грузовиков тарифы будут доходить до 66,5 рублей.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 27-28 февраля. Его программа сконцентрирована на трех тематических блоках: "Новая региональная политика. Возможности для развития", "Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста" и "Реализуя проекты для жизни". Участие в форуме, как ожидается, примет премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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