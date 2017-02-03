Главный морской вокзал Камчатки примет первый круизный лайнер в июне

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Новый комплекс Морского вокзала в Петропавловске- Камчатском, который является главными морскими воротами Камчатки, примет первых круизных туристов уже в июне 2017 года. Здание, где расположатся зоны ожидания, пропускные пункты, пункт таможенного контроля, уже построено, ведется реконструкция причала для швартовки судов, заявил заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский на встрече с заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым в Петропавловске-Камчатском.

"До 31 мая мы его (морской вокзал Петропавловска-Камчатского - прим. ТАСС) сдадим. Первый пароход по расписанию в этом году уже 14 июня. Причал строит приличный подрядчик - "Запсибгидрострой". Поэтому уверенность есть (в сроках сдачи - прим. ТАСС). Они умеют строить", - сказал Олерский.

Стоимость работ по реконструкции причала - 80 млн рублей, в строительство здания вокзала "Петропавловск-Камчатским морским торговым портом" было вложено 532 млн рублей. К причалу у морского вокзала на прикол смогут становиться круизные суда с осадкой до 8,5 метра и длиной до 250 метров. Так как глубина дна у причала достигает 9 метров, проведение дноуглубительных работ не потребуется. По словам Виктора Олерского, на очереди реконструкция трех причалов на мысе Сигнальный, напротив морского вокзала.

"Мыс Сигнальный, там причалы номер 1, 2, 3. Вчера встречались с потенциальным бенефициаром работ - "Петропавловск-Камчатским морским торговым портом". У нас в программе 1,26 млрд рублей. Я предложил им - больше денег нет, мы вам деньги даём, за эти деньги вы, так сказать, сколько вам надо, столько и построите", - заявил замминистра.

Строительство нового здания морского вокзала началось в Петропавловске-Камчатском летом 2014 года в рамках реализации мероприятий федеральной программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года". Новый морской вокзал стал третьим зданием, построенным на этой площадке за более чем 70-летнюю историю работы Петропавловск-Камчатского порта. Прежний морской вокзал был построен в 1963 году, его аварийную конструкцию снесли шесть лет назад. Реконструкция причалов петропавловского ковша позволит порту принимать большие круизные лайнеры, которые сейчас, из-за ветхости причальных сооружений и недостаточной глубины дна у них, вынуждены вставать на рейд в Авачинской бухте и оттуда катерами доставлять туристов на берег.